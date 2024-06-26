Chrome для Android научат передавать сайтам пользовательские данные в документах

Опубликовано 26 июня 2024, 14:15
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Chrome для Android научат передавать сайтам пользовательские данные в документахДля этого разработали специальный интерфейс
Разработчики Google начали тестировать функцию Digital Credential API, позволяющую браузеру Chrome предоставлять сайтам документы, удостоверяющие личность пользователя. Функция будет работать только в Android-версии браузера.
Это API позволяет предоставлять все документы, хранящиеся в кошельках, если такой запрос поступает от ресурсов для идентификации пользователя. В таком случае не придётся делать сканы документов.
Среди документов, которые сайты могут запрашивать посредством этого API и только через мобильную версию Chrome, числятся паспорта, водительские удостоверения и подобные документы. Но только пользователь будет решать, согласиться или отклонить запрос.
Когда функция выйдет в публичный релиз, не сообщается.