Chrome для Android научат передавать сайтам пользовательские данные в документах

Это API позволяет предоставлять все документы, хранящиеся в кошельках, если такой запрос поступает от ресурсов для идентификации пользователя. В таком случае не придётся делать сканы документов.

Среди документов, которые сайты могут запрашивать посредством этого API и только через мобильную версию Chrome, числятся паспорта, водительские удостоверения и подобные документы. Но только пользователь будет решать, согласиться или отклонить запрос.

Когда функция выйдет в публичный релиз, не сообщается.