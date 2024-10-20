Chrome для Android научился читать статьи в фоновом режиме

Как сообщается, после обновления мобильного браузера пользователи смогут слушать автоматическое чтение страниц, даже если заблокируют экран смартфона или переключатся на другое приложение. Ранее фоновый режим не был доступен для функции «Прослушать эту страницу».

В уведомлениях на заблокированном экране будут выводиться основные элементы управления медиаплеером, как при фоном прослушивании музыки или просмотре видео, также будут показываться заголовок статьи и веб-сайт. Но для изменения скорости воспроизведения или голоса придётся использовать виджет воспроизведения в Chrome.

Как отмечает автор статьи, впервые поддержка фонового воспроизведения для функции «Прослушать эту страницу» в Chrome была замечена вскоре после того, как она появилась у пользователей в июне 2024 года. Однако функция была скрыта под экспериментальным флагом.