Chrome для Android получит переключатель для архивирования дублирующих вкладок

Об этом в соцсети Х рассказал пользователь Leopeva64, показав соответствующий скриншот. Согласно фото, все дублирующиеся вкладки, кроме последней, будут автоматически архивироваться. Для этого в Chrome может появиться переключатель, который и будет запускать механизм архивирования.

Как пишет Android Authority, обративший внимание на сообщение Leopeva64, новая функция может быть полезной для упорядочивания вкладок на устройствах Android. Кроме того, Google внедрит функцию автоматического закрытия неактивных вкладок после 60 дней «простоя».