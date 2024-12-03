Chrome, Firefox, Edge: названы самые популярные браузеры и их доли по всему миру

Google Chrome продолжает доминировать, увеличив свою долю до рекордных 66.31%. Это на 1.09% больше по сравнению с октябрем и на 4.25% больше, чем год назад. Chrome по-прежнему удерживает лидерство с огромным отрывом от конкурентов.

Microsoft Edge, занимающий второе место, потерял 0.69%, снизившись до 12.87%. Несмотря на рост за год (с 11.23%), Edge сложно конкурировать с Chrome, особенно учитывая критику за агрессивное навязывание браузера пользователям Windows.

На третьем месте остаётся Safari, чья доля составила 9.13%, показав небольшой рост на 0.07%. Firefox удерживает четвёртую позицию с 6.45% (+0.06%), а Opera замыкает пятёрку с долей 2.81% (-0.39%).