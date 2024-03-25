Chrome начал лучше работать на Windows благодаря Microsoft

Все дело в том, что Chrome не всегда корректно отображал текст на Windows, из-за чего он мог казаться размытым или нечетким.

Но Microsoft нашла решение в добавлении в Chrome поддержки ClearType Text Tuner. Технология позволяет настраивать контрастность и гамму текста, делая его более читаемым.

Таким образом, теперь Chrome будет отображать текст так же хорошо, как и Edge. Пользователи смогут улучшить читаемость текста на веб-страницах, используя настройки ClearType.

Сообщается, что за улучшением браузера стоит Курт Катти-Шмидт, ведущий инженер-разработчик программного обеспечения Microsoft. В последние месяцы он активно работает над улучшением отображения текста в браузерах на базе Chromium.