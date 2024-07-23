Chrome начал предупреждать, если какая-то вкладка тормозит компьютер

Однако пользователи могут вручную включить данную функцию. Для этого нужно ввести «chrome://flags» в адресной строке, затем активировать #performance-intervention-ui и #performance-intervention-demo-mode.

После перезапуска браузера, необходимо перейти в chrome://Settings>Performance>General и проверить, включено ли оповещение о проблемах с производительностью. Затем нужно перейти в «chrome://discards» и выбрать «Trigger performance CPU intervention».