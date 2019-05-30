Chrome начинает бороться с блокировщиками рекламы

Компания Google ещё в январе анонсировала изменения в системе расширений браузера Chrome, прозванные Manifest V3.

Третья версия «манифеста» ограничивает работу webRequest API, что пагубно скажется на эффективности работы блокировщиков рекламы. В качестве альтернативы разработчиками предлагается использовать другой инструмент, обещая повышение производительности и безопасности. Тем не менее, специалисты считают, что переход на предлагаемый API declarativeNetRequest отрицательно скажется на работе расширений для блокировки рекламы.

Теперь Google прояснила ряд нюансов. В частности подчёркивается, что Chrome всё ещё может блокировать нежелательный контент, но эта возможность останется только для платных корпоративных пользователей браузера.

Обычные «бесплатные» пользователи будут вынуждены перейти на менее эффективные блокировщики рекламы. Новые правила повлияют на такие блокировщики, как Ghostery или uBlock Origin, которые блокируют баннеры до загрузки. Более простые, но популярные AdBlock и AdBlock Plus уже работают по менее эффективной схеме с использованием правил и для них ничего не изменится.