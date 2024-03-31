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Приложения
Опубликовано 31 марта 2024, 16:30
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Chrome начнёт автоматически архивировать открытые, но неактивные вкладки

Появится автоматическая функция
Инсайдеры из издания 9to5Google рассказали, что, судя по новым изменениям в коде мобильного браузера для Android, в программе скоро появится новая функция под названием Tab Declutter, или «Уменьшение вкладок».
Chrome начнёт автоматически архивировать открытые, но неактивные вкладки
© Pexels.com

Как отмечается, Google уже пыталась решить проблему множества открытых вкладок для наведения порядка в браузере. Чем больше открытых вкладок, даже неактивных, тем больше браузер «отъедает» памяти.

Поэтому ещё в начале 2020 года Android-версия Chrome начала рекомендовать закрывать в первую очередь те вкладки, которые пользователь давно не активировал, держа открытыми. Но эта функция была рекомендательной и ничего не закрывала без предварительного запроса.

Теперь же разработчики хотят внедрить автоматическое решение, которое будет архивировать открытые, но некоторое время неактивные вкладки. Предположительно, это позволит очистить основной список вкладок и ускорить работу Chrome. Позже пользователь сможет просмотреть полный список заархивированных вкладок и решить, стоит ли удалять или восстанавливать каждую из них.

Источник:9to5Google
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
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#браузер
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#Chrome
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#функции