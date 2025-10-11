Приложения
Опубликовано 11 октября 2025, 23:15
1 мин.

Chrome начнёт блокировать уведомления от сайтов, которые пользователь игнорирует

Это улучшит взаимодействие
Google анонсировала новое обновление для браузера Chrome, которое автоматически блокирует уведомления от сайтов, игнорируемых пользователями. Об этом сообщает The Verge.
Согласно информации источника, эта функция будет доступна как на компьютерах, так и на устройствах с Android. При этом нововведение не затронет уже установленные веб-приложения. Основное внимание будет уделено сайтам, часто отправляющим уведомления, которые пользователи склонны игнорировать.

По данным Google, менее 1% уведомлений в Chrome побуждают пользователей к взаимодействию. Компания считает, что большинство таких уведомлений скорее мешают, чем приносят пользу.

Тестирование показало значительное снижение количества навязчивых уведомлений при незначительном изменении общего числа кликов. Веб-сайты, отправляющие меньше уведомлений, отмечают увеличение активности пользователей.

Функция будет включена в будущие версии Chrome для повышения удобства использования и концентрации пользователей, при этом сохраняя доступ к важным уведомлениям.