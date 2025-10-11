Chrome начнёт блокировать уведомления от сайтов, которые пользователь игнорирует

Согласно информации источника, эта функция будет доступна как на компьютерах, так и на устройствах с Android. При этом нововведение не затронет уже установленные веб-приложения. Основное внимание будет уделено сайтам, часто отправляющим уведомления, которые пользователи склонны игнорировать.

По данным Google, менее 1% уведомлений в Chrome побуждают пользователей к взаимодействию. Компания считает, что большинство таких уведомлений скорее мешают, чем приносят пользу.

Тестирование показало значительное снижение количества навязчивых уведомлений при незначительном изменении общего числа кликов. Веб-сайты, отправляющие меньше уведомлений, отмечают увеличение активности пользователей.

Функция будет включена в будущие версии Chrome для повышения удобства использования и концентрации пользователей, при этом сохраняя доступ к важным уведомлениям.