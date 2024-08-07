Chrome попросил пользователей перейти на альтернативы блокировщику рекламы uBlock Origin

uBlock Origin разработан на основе Manifest v2, но Google вскоре полностью откажется от поддержки этой версии манифеста, который обеспечивает полноту информации о расширении, включая необходимые разрешения, архитектуру и прочие данные. Вместо этой версии будет внедрён Manifest v3.

И проблема как раз в том, что не существует версии uBlock Origin, соответствующей Manifest v3. Об этом рассказал и разработчик этого блокировщика Рэймонд Хилл. Он отметил, что есть урезанная версия под названием uBO Lite в которой преобразован список фильтров для совместимости с Manifest v3.

При уведомлении пользователей о скором отказе от поддержки uBlock Origin Chrome перебрасывает в магазин расширений Chrome Web Store, где перечислены актуальные альтернативы: uBO Lite, Adblock Plus, Stands AdBlocker и Ghostery.

«uBlock Origin относится к расширениям Manifest v2, поэтому браузер Google Chrome вводит предупреждение. На сегодняшний день не существует uBO версии Manifest v3, поэтому браузер предлагает перейти на альтернативный блокировщик рекламы», — рассказал Хилл.