Chrome позволит вам оставлять себе "подсказки" о сохранённых паролях на сайтах

Новая функция позволит добавлять к паролям секретные вопросы и ответы на них, записывать связанные аккаунты и электронную почту. Заметки появились в 101-й, экспериментальной версии браузера — Google Chrome Canary.

Но пока недостаточно ясно, насколько хорошо от взлома будут защищены сами заметки. Отмечается, что сейчас функция доступна для тестов небольшому количеству пользователей.