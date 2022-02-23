Chrome позволит вам оставлять себе "подсказки" о сохранённых паролях на сайтах

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Chrome позволит вам оставлять себе "подсказки" о сохранённых паролях на сайтахСейчас функция тестируется
Как стало известно, в браузере Google Chrome могут появиться заметки к паролям.
Новая функция позволит добавлять к паролям секретные вопросы и ответы на них, записывать связанные аккаунты и электронную почту. Заметки появились в 101-й, экспериментальной версии браузера — Google Chrome Canary.
Но пока недостаточно ясно, насколько хорошо от взлома будут защищены сами заметки. Отмечается, что сейчас функция доступна для тестов небольшому количеству пользователей.
Источник: SecurityLab