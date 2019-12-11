Chrome предупредит об украденном пароле до входа на сайт

Если вы типичный интернет-пользователь, не имеющей привычки использовать различные менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию для входа на сайты, скорее всего, некоторые ваши логины и пароли уже давно утекли в сеть. В Google понимают сложившуюся ситуацию, в связи с чем компания объявила о помощи подобным пользователям.