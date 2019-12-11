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Сегодня 06:30
Chrome предупредит об украденном пароле до входа на сайт
Нечто подобное уже предлагает Mozilla в Firefox
Если вы типичный интернет-пользователь, не имеющей привычки использовать различные менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию для входа на сайты, скорее всего, некоторые ваши логины и пароли уже давно утекли в сеть. В Google понимают сложившуюся ситуацию, в связи с чем компания объявила о помощи подобным пользователям.
Так, в течение ближайших нескольких недель в браузере Chrome появится новое всплывающее окно, которое в случае обнаружения введенного вами пароля в утекшей базе аккаунтов, сразу же сообщит вам о необходимости смены данных для входа. Нечто подобное какое-то время назад обещала реализовать другая компания, занимающаяся разработкой собственного браузера — Mozilla.
Напомним, что ежегодно в сети публикуются данные множества взломанных аккаунтов. Согласно статистике, самыми популярными паролями среди пользователей являются “123456”, “123456789”, “qwerty” и “password”.