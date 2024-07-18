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Опубликовано 18 июля 2024, 11:28
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Chrome признали самым быстрым браузером. Но не лучшим

Firefox тоже лидер, но по другой части
Издание PCWorld провело тестирование браузеров, чтобы сравнить их основные возможности.
Chrome признали самым быстрым браузером. Но не лучшим
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Главным критерием была скорость загрузки содержимого сайтов, особенно тех, которые насыщены графикой и элементами JavaScript. Результаты оказались противоречивыми.

Тестирование проводилось на базе процессора AMD Ryzen 5 3600, видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельного накопителя Samsung 970 Evo. Операционная система — Windows 10 версии 22H2.

В тестировании участвовали браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Brave и Vivaldi. Использовались инструменты Speedometer 3.0, Jetstream2 и Motionmark 1.3.

Speedometer проверяет скорость рендеринга веб-страниц, Motionmark оценивает скорость отображения графических элементов, а Jetstream2 тестирует выполнение JavaScript.

В совокупности эти тесты показывают, насколько быстро браузер справляется с сложными задачами. Chrome занял первое место в тесте Speedometer и вторые места в остальных тестах, что позволило ему стать победителем.

Однако, несмотря на победу Chrome, авторы тестирования не рекомендуют его использование.

Браузер собирает слишком много персональной информации о пользователях, и неизвестно, как она используется.

В противоположность, Firefox занял последние места в тестах, но почти не ведет слежки за пользователями.

Источник:PCWorld
Автор:Булат Кармак
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