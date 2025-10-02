Chrome захватил рекордные 71,9% рынка браузеров, оставив конкурентов далеко позади

За месяц доля браузера выросла на 2,6 процентного пункта. При этом конкуренты продолжают активно терять позиции.

Microsoft Edge остается на втором месте, но его доля снизилась с 11,73% до 10,37%. Safari потерял 0,35 пункта, опустившись до 5,69%. Firefox также просел — с 4,93% до 4,45%. Opera удерживает пятое место с 2,11% (+0,05 пункта).

Отметим, что браузеры сегодня активно внедряют ИИ-функции, пытаясь удержать пользователей. Так, в Chrome недавно появились режим Gemini и интеллектуальные агенты, Edge обзавелся Copilot Mode, а Opera представила подписочный ИИ-браузер Neon за $19,90 в месяц.