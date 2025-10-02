Приложения
Опубликовано 02 октября 2025, 07:01
1 мин.

Chrome захватил рекордные 71,9% рынка браузеров, оставив конкурентов далеко позади

Особенно все грустно у Opera
Сервис Statcounter опубликовал свежую статистику по использованию браузеров. По данным на 1 октября 2025 года, Google Chrome уверенно обновил собственный рекорд, заняв 71,86% рынка десктопных решений.
© Neowin

За месяц доля браузера выросла на 2,6 процентного пункта. При этом конкуренты продолжают активно терять позиции.

Microsoft Edge остается на втором месте, но его доля снизилась с 11,73% до 10,37%. Safari потерял 0,35 пункта, опустившись до 5,69%. Firefox также просел — с 4,93% до 4,45%. Opera удерживает пятое место с 2,11% (+0,05 пункта).

Отметим, что браузеры сегодня активно внедряют ИИ-функции, пытаясь удержать пользователей. Так, в Chrome недавно появились режим Gemini и интеллектуальные агенты, Edge обзавелся Copilot Mode, а Opera представила подписочный ИИ-браузер Neon за $19,90 в месяц.

© Neowin

Несмотря на критику со стороны части сообщества, интеграция ИИ становится ключевым трендом на рынке.

На фоне этого Chrome только укрепляет лидерство, оставляя конкурентов далеко позади.

