Что делать, если WhatsApp заблокируют в России

Каждый сможет в случае необходимости выбрать подходящий сервис. Главное — сделать это заранее, особенно тем, кто использует только WhatsApp. Ведь узнать возможности нового сервиса лучше заблаговременно, а не тогда, когда произойдет отключение и все начнут искать альтернативные варианты.