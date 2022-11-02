Что делать, если WhatsApp заблокируют в России

Что делать, если WhatsApp заблокируют в РоссииНебольшая инструкция
Российский эксперт и руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала, что делать россиянам, если WhatsApp заблокируют в стране.
В первую очередь, специалист заявила, что такой поворот событий в целом допустим. При этом в качестве лучшей подготовки к нему Бастрыкина назвала использование нескольких мессенджеров одновременно. В качестве альтернатив WhatsApp эксперт предложила Telegram, мессенджер ВКонтакте, Viber или ICQ.
Каждый сможет в случае необходимости выбрать подходящий сервис. Главное — сделать это заранее, особенно тем, кто использует только WhatsApp. Ведь узнать возможности нового сервиса лучше заблаговременно, а не тогда, когда произойдет отключение и все начнут искать альтернативные варианты.
Напомним, что ранее основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей WhatsApp об опасности использования мессенджера и предложил держаться от него подальше.