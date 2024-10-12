Что это было? Сервис Guilded заблокировал россиян, но быстро вернул доступ

Российские геймеры в течение дня при попытке зайти на сайт Guilded получали уведомление об ошибке 403 — доступ запрещён. Причина блокировки неизвестна, были предположения, что это решение Roblox, блокировка осуществлялась через систему доставки контента Amazon CloudFront.

Однако ближе к вечеру 12 октября доступ к Guilded вернулся. К слову, Guilded — аналог заблокированного Роскомнадзором мессенджера Discord. На момент написания материала сайт Guilded работает.