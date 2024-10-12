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Опубликовано 12 октября 2024, 19:59
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Что это было? Сервис Guilded заблокировал россиян, но быстро вернул доступ

Причина блокировки непонятна
Американский сервис интернет-телефонии и обмена сообщениями Guilded, который принадлежит игровой компании Roblox, днём 12 октября внезапно заблокировал доступ для российских пользователей. Но в течение дня снова стал доступен.
Что это было? Сервис Guilded заблокировал россиян, но быстро вернул доступ

© Guilded

Российские геймеры в течение дня при попытке зайти на сайт Guilded получали уведомление об ошибке 403 — доступ запрещён. Причина блокировки неизвестна, были предположения, что это решение Roblox, блокировка осуществлялась через систему доставки контента Amazon CloudFront.

Однако ближе к вечеру 12 октября доступ к Guilded вернулся. К слову, Guilded — аналог заблокированного Роскомнадзором мессенджера Discord. На момент написания материала сайт Guilded работает.