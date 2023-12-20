Что нового добавили в сервис потоковой Hi-Fi музыки «Звук» за 2023 г.Много чего, на самом деле
В 2023 году сервис потоковой Hi-Fi музыки «Звук» значительно расширил свои возможности, представив ряд новых функций, которые делают прослушивание музыки еще более удобным и персонализированным.
Одним из ключевых нововведений стала персональная рекомендательная волна «Сила Звука», доступная пользователям не только в приложении и веб-версии, но и на умных колонках SberBoom и SberBoom Mini.
Эта функция предлагает бесконечный музыкальный поток, который подстраивается под каждого слушателя, учитывая его интересы, вкусы и даже контекст.
Технологии ИИ обеспечивают разнообразие треков и сценариев их подбора, в зависимости от желаний и запросов пользователя.
Кроме того, «Звук» обновил свое приложение, сделав интерфейс более удобным и интуитивно понятным.
Новая структура приложения состоит из трех основных разделов: «Эфир», «Обзор» и «Коллекция», каждый из которых создан на основании запросов пользователя и принципа «Звук для каждого свой».
Для подписчиков «Звука» появилась новая функция «Колокольчик», которая позволяет следить за новыми релизами любимых артистов и выпусками ожидаемых подкастов.