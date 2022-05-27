Что нового добавят в Rutube в ближайшие месяцы

Моисеев отметил, что видеохостинг ждут ежемесячные обновления, на данный момент обновлены все мобильные приложения. Технически Rutube ничем не уступает YouTube. Единственная разница в финансовых возможностях.

У YouTube 2 млрд подписчиков, у Rutube — 20 млн, это влияет в том числе на возможности заработка в Сети. Чтобы заработать на Rutube, нужно получить 5 тысяч просмотров, после этого начинается монетизация контента.

Тем не менее успехи у Rutube есть: несмотря на трудности удалось увеличить объём трафика до 50 млн уникальных пользователей ежемесячно.

«Мы сейчас будем раз в месяц "выкатывать" обновления функционала RuTube. Недавно, например, обновили все мобильные приложения. До конца года мы должны получить совсем другую развёрнутую платформу», — отметил Александр Моисеев.