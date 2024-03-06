Что объединяет Павла Дурова и Илона Маска? Их сервисы не стали жертвами массового сбоя крупных соцсетей

Павел Дуров: «Миллионы людей регистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagramи Facebook не работали. Интересно, что Telegram надежнее этих сервисов — несмотря на то, что тратит на инфраструктуру в несколько раз меньше на одного пользователя"

Илон Маск: «Если вы читаете этот пост, то это потому что наши серверы работают».

Дуров также подчеркнул, что Telegram, в отличие от конкурентов, редко испытывает сбои: в 2023 году сервис был недоступен всего 9 минут из 525 600, что составляет 99,999983% рабочего времени.

Стоит ли это считать доказательством того, что Telegram и X — более эффективные и устойчивые сервисы? Время покажет, но одно можно сказать точно: сегодняшний день стал еще одним триумфом для Дурова и Маска.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена