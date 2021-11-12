Что произойдёт, если абсолютно всех россиян заставят вакцинироваться

Такое мнение выразили многие эксперты. В частности, своими соображениями на этот счёт поделился ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров. По его мнению, торговать QR-кодами начнут и на теневых форумах, и в соответствующих Telegram-каналах.

Об этом говорит увеличившееся в 20 раз количество таких предложений по сравнению с июнем-июлем текущего года. Но если летом приобрести поддельный QR-код можно было отдельно от других документов — сертификата о вакцинации и результата ПЦР-теста, то сейчас коды генерируются на основании информации из сертификата. Поэтому такие предложения сулят внесение информации в государственные сервисы и якобы будут там официально отображаться. По словам экспертов, таких предложений сейчас уже более трёх тысяч.

«Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) — стоимость такой услуги в среднем составляет четыре тысячи рублей», — отметил Егоров.