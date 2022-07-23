Что за качели? Google снова позволит пользователям проверять, какие данные о них собирают компании

После массы критики, когда пользователи жаловались на невозможность узнать, что именно разработчики хотят знать о них, Google решила вернуть «Безопасность данных». Раздел будет активирован в ближайшее время.

Снова станет доступна информация о привилегиях, которые приложения получают, какие собирают данные о пользователях. Так же, как и раньше, ответственность о оставлении подобных отчётов возложена на разработчиков.