Что за качели? Google снова позволит пользователям проверять, какие данные о них собирают компании

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Что за качели? Google снова позволит пользователям проверять, какие данные о них собирают компанииФункцию вернут после шквала критики
Некоторое время назад Google отменила функцию «Безопасность данных» — раздел, в котором пользователи могли узнать, какие данные собирают используемые приложения.
После массы критики, когда пользователи жаловались на невозможность узнать, что именно разработчики хотят знать о них, Google решила вернуть «Безопасность данных». Раздел будет активирован в ближайшее время.
Снова станет доступна информация о привилегиях, которые приложения получают, какие собирают данные о пользователях. Так же, как и раньше, ответственность о оставлении подобных отчётов возложена на разработчиков.