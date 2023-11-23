Чтоб как у Apple: 2ГИС научился показывать местоположение друзей на карте

Нововведение, получившее название «Друзья на карте», уже доступно пользователям iOS и Android. Теперь, добавив друг друга в «друзья», пользователи могут отслеживать местоположение своих знакомых, обмениваться эмодзи-реакциями и делиться любимыми местами.

При этом конфиденциальность гарантирована: случайные пользователи не смогут видеть геолокацию.

Сервис предоставляет возможность управлять видимостью на карте: можно временно или постоянно «исчезнуть» из поля зрения друзей.

Для активации функции необходимо обновить приложение и получить специальную ссылку-приглашение от друга или от 2ГИС. Функция активируется после разрешения отслеживания геопозиции в настройках операционной системы.