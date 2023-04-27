«Чтобы как в России»: Telegram заблокировали в Бразилии из-за отказа раскрыть личные данные пользователей

По словам представителей полиции, местные операторы связи и Google с Apple, ответственные за магазины приложений Play Store и App Store, получат соответствующее постановление о приостановлении работы Telegram.

Сообщается, что Telegram предоставил лишь часть данных, в то время как полиция требует информацию о контактах и данных участников и администраторов группы с неонацистским контентом.

При этом бразильский суд также повысил штраф, наложенный на мессенджер Дурова за отказ предоставить данные. В переводе на рубли, сумма выросла со 100 тыс до 1 млн в день.

Напомним, что ранее полиция Бразилии провела несколько операций, направленных на подростков и взрослых, связанных с неонацистскими группами. В результате были обнаружены и изъяты различные предметы с символикой нацизма, а также оружие.

Министерство юстиции страны продолжает расследовать связь экстремистских групп с насилием в школах.