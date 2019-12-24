Цифра дня: Какое количество Android-пользователей скачало приложения с вирусом из Google Play?

Найден новый вирус, получивший название Soraka, который был зафиксирован в магазине приложений Google Play. Так, вредоносное программное обеспечение было обнаружено в содержании кода 104 приложений, находящихся на просторах Google Play. Сообщается, что приложения с данным вирусом было загружено 4,6 млн Android-пользователей с различных стран.

Напомним, что Soraka был обнаружен в сотне программ специалистами кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence еще буквально недавно, а именно 19 декабря. Так, работа данных приложений заключается в проигрывании постоянной рекламы на экране мобильного устройства. Также, вирусные программы могут транслировать рекламу в режиме ожидания или же в режиме блокировки экрана, что позволяет хакерам очень быстро получать максимальное количество средств от рекламы.