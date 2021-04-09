Цифра дня: Сколько денег россияне потратили на мобильные приложения в 2021 году?

Аналитическая компания App Annie опубликовала новый отчет, благодаря которому выяснилось, сколько денег россияне потратили на мобильные приложения в 2021 году.

Согласно обнародованным данным, пользователи смартфонов на базе iOS и Android во всем мире потратили на мобильные приложения порядка 32 млрд долларов. Отмечается, что это на 40% превышает показатель, зафиксированные в четвертом квартале прошлого года.

Россияне, в свою очередь, потратили в приложениях порядка 355 млн долларов, что на 15% больше, чем в прошлом квартале. Напомним, что в прошлом году расходы россиян на них составили 1,33 млрд долларов.

Также специалисты компании спрогнозировали, что в текущем году расходы пользователя на мобильные игры могут достигнуть 120 млрд долларов.