Цифра дня: сколько миллионов пользователей стали заходить в RuStore каждый месяц

Магазин приложений RuStore продолжает демонстрировать рост: в декабре 2024 года его месячная аудитория составила 50 миллионов пользователей старше 12 лет по всей России. Это делает RuStore одним из лидеров среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступая лишь Google Play, сообщает исследование Mediascope.

В сравнении с другими популярными магазинами приложений, такими как Xiaomi Mi Store (19 млн пользователей), Samsung Galaxy Store (14 млн) и HUAWEI AppGallery (10 млн), RuStore уверенно занимает свою позицию на рынке.

Одной из причин роста аудитории стала улучшенная функциональность платформы. В частности, значительно увеличился каталог приложений и игр, который за год вырос с 30 до 50 тысяч позиций. Кроме того, были добавлены новые функции как для пользователей, так и для разработчиков. Например, теперь в разделе «Киоск» можно пополнить баланс популярных игр и сервисов, а для создателей приложений появились новые инструменты и API, включая возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных с любых источников.

Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore, отметил, что треть пользователей Рунета выбрали платформу в качестве основного магазина приложений, что подтверждает высокий уровень доверия к сервису. В 2025 году RuStore планирует расширить ассортимент эксклюзивных приложений и игр и усилить свое присутствие на различных устройствах.

Также стоит отметить, что рост RuStore стимулирует спрос на рекламу. Например, китайские разработчики игр потратили более 60 млн рублей на продвижение через платформу VK Реклама в 2024 году.