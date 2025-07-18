Цифра дня: сколько млн активных аккаунтов в день достиг Яндекс ID?

Сервис Яндекс ID, которому в этом году исполнилось 25 лет, продолжает активно развиваться. С момента появления как формы авторизации в электронной почте, он превратился в полноценный цифровой профиль, который объединяет личную, рабочую и семейную информацию пользователя. По данным за первое полугодие 2025 года, ежедневно в сервисах Яндекса активны более 136 миллионов аккаунтов, авторизованных через Яндекс ID. Это на 15% больше, чем в 2024 году, когда количество активных профилей составляло 118 миллионов.

Одним из заметных обновлений стало объединение до десяти разных профилей — например, личного, рабочего и учебного — в один аккаунт, связанный с номером телефона. Это позволяет быстро переключаться между ролями без ввода паролей. Также пользователи всё чаще объединяются в семейные группы с общими лимитами, оплатой и кешбэком. Количество таких групп за год увеличилось на 65% и достигло 11,1 миллиона.

Для детей всё чаще создаются отдельные аккаунты с ограничениями по возрасту. Их число выросло с 220 тысяч в 2023 году до 1,8 миллиона в 2025. Популярность набирает и функция публичного профиля, позволяющая специалистам быть доступными для поиска по имени и профессиональной области.

Большинство пользователей отказываются от паролей в пользу удобных и быстрых способов входа. Наиболее популярным стал вход по номеру телефона с кодом из SMS — его используют 43%. Вход по лицу и отпечатку пальца выбрали уже более 16 миллионов человек. Среди молодёжи предпочтение отдаётся входу через пуш-уведомления, а у людей старше 55 лет чаще используется вход через SMS.

Сегодня Яндекс ID не только обеспечивает доступ к экосистеме сервисов, но и становится хранилищем личных данных. Каждый третий пользователь указывает свой адрес, а более 15 миллионов загрузили документы. Система безопасности обрабатывает тысячи операций в секунду и предотвращает миллионы попыток несанкционированного входа ежегодно.