Цифра дня: сколько покупателей предпочитают онлайн-шопинг?

Исследование Яндекс Рекламы и Lamoda показало, что более половины покупателей одежды, обуви и аксессуаров — 55% - делают выбор в пользу интернет-магазинов. Только 15% респондентов чаще приобретают товары в обычных офлайн-точках. Этот сдвиг в сторону электронной коммерции подтверждают и данные INFOline за 2024 год: уже сейчас около 53% всех продаж в категории приходится на онлайн, а к 2028 году эта доля может вырасти до 80%.

В ответ на эти изменения fashion-бренды перестраивают свои бизнес-стратегии. Около 70% компаний намерены в ближайшие три года активно развивать свои сайты и мобильные приложения, расширять каналы продаж и выходить на маркетплейсы. При этом рост становится более сложным из-за удорожания бизнеса: в 2024 году каждый пятый бренд столкнулся со снижением продаж. Однако среди тех, кто сумел адаптироваться, почти 60% показали рост оборота.

Сегодня ключевыми факторами успеха становятся не масштаб, а качество продукта и гибкое управление каналами продаж. Многие компании расширяют ассортимент, запускают собственные интернет-магазины и улучшают опыт пользователей. Отказывается модель «всё и везде», теперь товары распределяют по каналам с учетом специфики площадки и целевой аудитории. Более половины брендов выделяют отдельные коллекции для разных каналов — например, для нишевых маркетплейсов, собственного сайта или офлайн-магазинов.