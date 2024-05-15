Цифра дня: сколько раз из RuStore скачали приложения со дня его создания

С момента создания RuStore, пользователи скачали приложения и игры более 140 млн раз. По сравнению с прошлым годом, количество скачиваний выросло втрое.

Лидером среди приложений стал Сбербанк Онлайн, а самой популярной игрой — Tanks Blitz.

Самые популярные категории в RuStore включают финансы (36% всех скачиваний), полезные инструменты (13%) и игры (10%). Помимо онлайн-банкинга, среди самых скачиваемых приложений также находятся 2ГИС, Ozon, МегаФон и ВКонтакте.

В игровом сегменте лидируют жанры экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные игры (10%).

Наибольший рост показали игры с использованием дополненной реальности (AR), количество их загрузок удвоилось за год. Самыми популярными играми в этой категории стали CosmoBlastAR, «Динозавры в Жарках» и AR Sketcher.