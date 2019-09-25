Цифра дня: Сколько устройств работает на Windows 10?

Операционная система Windows 10 преодолела важный рубеж — количество устройств, работающих под её управлением превысило 900 миллионов.

Об этом сообщил вице-президент компании Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi) в своём аккаунте в Twitter. Он отметил, что за последние 12 месяцев «прирост» Windows 10 оказался больше, чем когда-либо.

Статистика учитывает не только компьютеры, но и игровые приставки Xbox, интерактивные доски Surface Hub и шлемы виртуальной реальности HoloLens.

В январе 2020 года заканчивается поддержка всё ещё популярной ОС Window 7 и компания уже начала напоминать пользователям о необходимости перехода на более новую Window 10.

Рубеж в 500 млн устройств был преодолён в мае 2017 года. Изначально Microsoft поставила себе целью достичь рубежа в 1 миллиард устройств на Windows 10 к 2018 году. Как мы видим, этим планам оказалось не суждено сбыться. Однако к 2020 году это вполне реально.