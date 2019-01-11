Цифра дня: Сколько загрузок у популярного медиаплеера VLC?

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания VideoLAN рассказала последние новости о популярном кросс-платформенном медиаплеере VLC.

По словам разработчиков, вскоре количество загрузок VLC превысит три миллиарда, а сейчас составляет 2 999 876 692. Для отсчёта точного количества загрузок на стенде VLC был установлен счётчик из планшетов и смартфонов.

Кроме того, один из ведущих разработчиков плеера сообщил журналистам о скорой реализации долгожданной поддержки технологии AirPlay. Она может быть реализована в течение месяца. Это позволи передавать видео с iPhone или Android-устройств на телепристивку Apple TV.