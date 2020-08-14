Цифра дня: Сколько жителей Китая откажутся от iPhone ради мессенджера WeChat?

Напомним, что нескольким ранее президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому американские компании лишаются права заключать сделки с китайской Tencent. Последняя, к слову, является владельцем популярного мессенджера WeChat.

В связи с данным нововведением Apple не сможет продолжить распространять популярный мессенджер через фирменный магазин приложений. Более того, все связанные с мессенджером транзакции попадут под блокировку. В Китае же, на фоне новостей о потенциальной блокировке WeChat, провели опрос с участием 1, 2 млн жителей страны. Выяснилось, что порядка 95% пользователей смартфонов Apple готовы отказаться от устройства ради пользования мессенджером в случае его блокировки.

Стоит отметить, что в Китае данный мессенджер является очень востребованным. Так, WeChat заменяет для китайских пользователей различные сервисы. В частности, он позволяет совершать интернет-покупки, вызывать такси, заказывать еду, оплачивать счета и прочее.