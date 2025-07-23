Цифровой аватар Высоцкого выйдет на сцену в Москве

Продюсер шоу Александр Мамонов подчеркнул, что это не коммерческий проект, а культурная инициатива. Используя современные технологии, организаторы хотят создать мост между поколениями, позволив зрителям по-новому взглянуть на наследие Высоцкого.

Для создания цифрового двойника команда изучила архивные записи, фотографии и видеоматериалы. Особую помощь оказали близкие артиста, включая его сына Никиту Высоцкого. В результате кропотливой работы получился первый в мире полноценный аватар исторической личности такого масштаба.

Во время шоу прозвучат песни Высоцкого в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене также появятся цифровые аватары современных исполнителей.