Цифровой аватар Высоцкого выйдет на сцену в Москве

Опубликовано 23 июля 2025, 16:041 мин.
Цифровой аватар Высоцкого выйдет на сцену в МосквеШоу «Высоцкий. Высота» пройдёт 24 октября
24 октября в московском концертном зале Live Арена состоится необычное представление «Высоцкий. Высота», где Владимир Высоцкий появится перед зрителями в виде цифрового аватара. Проект создан при поддержке семьи артиста и направлен на знакомство молодого поколения с творчеством легендарного барда.
Продюсер шоу Александр Мамонов подчеркнул, что это не коммерческий проект, а культурная инициатива. Используя современные технологии, организаторы хотят создать мост между поколениями, позволив зрителям по-новому взглянуть на наследие Высоцкого.
Для создания цифрового двойника команда изучила архивные записи, фотографии и видеоматериалы. Особую помощь оказали близкие артиста, включая его сына Никиту Высоцкого. В результате кропотливой работы получился первый в мире полноценный аватар исторической личности такого масштаба.
Во время шоу прозвучат песни Высоцкого в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене также появятся цифровые аватары современных исполнителей.