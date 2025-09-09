Цифровой рубль для пенсий с 2026 года: что теперь делать и чего ожидать?

Цифровой рубль — это деньги в электронном виде, которые хранятся на специальном кошельке в приложении банка. Их выпускает Банк России. Ими можно оплачивать покупки в магазинах, услуги ЖКХ, поездки, абонементы и многое другое. Все переводы будут бесплатными, пишет 360.ru. Но есть ограничения: снять цифровые рубли в банкомате нельзя, на вклад под процент их тоже положить не получится.

Главная цель проекта — сделать выплаты более прозрачными, снизить мошенничество и упростить платежи. Для граждан плюсы — удобство, безопасность и бесплатные переводы.

Пособия в цифровых рублях будут получать только те, кто сам выберет этот способ. Автоматически кошельки открываться не будут. Если человек не хочет использовать новую форму, деньги продолжат приходить привычным образом — на карту, счет или через «Почту России». Пенсии начнут переводить в цифровые рубли с января 2026 года, и тоже только по желанию пенсионеров.

Использовать такие деньги можно через QR-коды, даже без интернета. При необходимости их легко перевести на карту и снять наличные.

Сначала проект охватит отдельные пособия, позже — пенсии, стипендии и зарплаты бюджетников, а к 2027 году и региональные выплаты.

Эксперты предупреждают: пока все операции бесплатные, но со временем могут появиться комиссии. Кроме того, государство сможет видеть, на что именно тратятся пособия.