Cisco запустит софт для объединения разных квантовых компьютеров в облаке

Крупные игроки рынка, включая Microsoft, IBM и Google, активно развивают собственные квантовые компьютеры. Эти устройства используют законы квантовой физики для решения сложных задач быстрее, чем классические компьютеры. Cisco же выбрала иной путь, сосредоточившись на создании сетевых чипов для соединения таких машин между собой.

Помимо новых чипов, компания работает и над программным обеспечением, которое распределяет задачи между разными квантовыми устройствами, даже если они используют различные подходы к вычислениям. Новый инструмент, доступ к которому планируется предоставить для скачивания на следующей неделе, анализирует проблему и делит её на части, назначая каждой оптимальный тип компьютера.