Copilot начал подсказывать пользователям, как активировать Windows без лицензии

Опубликовано 02 марта 2025, 00:451 мин.
Copilot начал подсказывать пользователям, как активировать Windows без лицензиинаходить скрипты на GItHub
Портал Techspot рассказал о забавном случае, который вполне может оказаться массовым. Пользователь соцсети Reddit обнаружил, что Copilot, собственный ИИ Microsoft, встроенный в Windows, «может предложить пошаговое руководство по активации Windows 11 без лицензии».
Этот метод активации известен с 2022 года и был подтверждён несколькими независимыми источниками. Copilot использует команду PowerShell, интегрирующую сторонний скрипт активации, которую находит на GitHub.
Несмотря на «помощь», Copilot выводит предупреждение о рисках и нарушении условий использования Microsoft. В ответ на вопросы о возможных опасностях использования таких скриптов Copilot указывает на юридические последствия, уязвимости безопасности, проблемы со стабильностью и производительностью системы, отсутствие официальной поддержки Microsoft, проблемы с обновлениями и этические вопросы в отношении программного обеспечения.
Но всё равно предоставляет по запросу возможность активировать Windows.
Источник:Techspot
Автор:Андрей Кадуков