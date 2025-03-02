Этот метод активации известен с 2022 года и был подтверждён несколькими независимыми источниками. Copilot использует команду PowerShell, интегрирующую сторонний скрипт активации, которую находит на GitHub.

Несмотря на «помощь», Copilot выводит предупреждение о рисках и нарушении условий использования Microsoft. В ответ на вопросы о возможных опасностях использования таких скриптов Copilot указывает на юридические последствия, уязвимости безопасности, проблемы со стабильностью и производительностью системы, отсутствие официальной поддержки Microsoft, проблемы с обновлениями и этические вопросы в отношении программного обеспечения.

Но всё равно предоставляет по запросу возможность активировать Windows.