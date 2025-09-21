Цукерберг так и не смог принять видеозвонок на очки Ray-Ban Display

В ходе презентации, состоявшейся в среду, глава Meta Марк Цукерберг представил три новые модели: Ray-Ban Meta, Ray-Ban Display и Oakley Meta Vanguard. Однако во время демонстраций были зафиксированы несколько сбоев.

В одном из эпизодов шеф-повар Джек Манкузо обратился за помощью к представителю Ray-Ban, чтобы получить рецепт соуса. После нескольких безуспешных попыток ИИ не смог обработать инструкции, и Манкузо был вынужден остановить демонстрацию. Позже Босворт объяснил, что проблема возникла из-за одновременного запуска нейросети на всех очках Ray-Ban Meta в здании, что привело к перегрузке системы.

В другом случае устройство не распознало видеозвонок по *WhatsApp между Босвортом и Цукербергом, что вынудило их отменить звонок.

Цукерберг столкнулся с техническими проблемами во время демонстрации умных очков Ray-Ban Display, оснащённых нейросетью и дополненной реальностью. Сначала очки зависали при звонке, а затем неправильно распознавали пищу. Цукерберг неоднократно выражал своё недовольство, заявляя: «Это очень плохо» и «я не знаю, что вам сказать, ребята». Он четыре раза пытался принять видеозвонок от Босворта, но безуспешно.

Босворт назвал это «состоянием гонки», при котором несколько процессов одновременно пытаются получить доступ к ресурсам, что приводит к непредсказуемым результатам.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.