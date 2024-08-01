Да, они брали за это деньги: Spotify вернула текст песен бесплатным подписчикам

Тексты песен впервые появились в Spotify в 2020 году и были доступны всем пользователям. Однако в конце прошлого года функция стала доступна только для Premium-подписчиков.

Недавно пользователи заметили, что тексты снова доступны, и Spotify подтвердила это, заявив, что постоянно тестирует и изменяет доступность функций. В ближайшие недели доступ к текстам будет расширен для бесплатных пользователей по всему миру.

Хотя причина удаления текстов не была озвучена, компания сообщила, что новый месячный лимит на количество доступных текстов значительно выше прежнего и недостижим для обычного пользователя.