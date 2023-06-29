Даже если вам не нравятся сториз, они сделают Telegram ещё популярнее

19:21, 29 июня 2023
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Даже если вам не нравятся сториз, они сделают Telegram ещё популярнееДавно ожидаемый пользователями формат
Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов выразил мнение, что при появлении в Telegram сториз — коротких видео — сделает мессенджер ещё популярнее.
По мнению Черноусова, появление этого формата — давно ожидаемое событие. Пользователи мессенджера давно ждали такой функционал. Обновление Telegram и анонсированный Павлом Дуровым формат появится в июле.
Сейчас он есть практически на любых платформах и приложениях и используется для привлечения внимания к своему профилю в социальной сети. Формат показа фотографии или видео в течение нескольких секунд — отличный способ повысить вовлечённость подписчика к своему контенту. В результате этого нововведения Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов.
Иван Черноусов
Обозреватель «Известий» по технологиям