Даже если вам не нравятся сториз, они сделают Telegram ещё популярнее

Сейчас он есть практически на любых платформах и приложениях и используется для привлечения внимания к своему профилю в социальной сети. Формат показа фотографии или видео в течение нескольких секунд — отличный способ повысить вовлечённость подписчика к своему контенту. В результате этого нововведения Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов.



