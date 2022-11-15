Даже рекламщики Apple выступили против навязывания компанией рекламы на всех платформах

Как минимум семь рекламщиков Apple негативно относятся к намерениям компании увеличить количество рекламы. Согласно отчёту, несмотря на тенденцию компания не намерена соревноваться в этом с Google.

Специалисты, негативно оценившие возможный проект, ссылаются на то, что продукция Apple — премиальна. Поэтому пользователи получат негативный опыт взаимодействия с продуктами. В целом они уверены, что подобная практика нанесёт серьёзный ущерб премиальному опыту использования iPhone и имиджу Apple.

Отмечается, что в 2018 году на iOS в поисковой строке Spotlite должны были внедрить показ рекламы. Но из-за негативной реакции сотрудников от этой идеи отказались.