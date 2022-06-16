Даже там? В японских компаниях начался хаос из-за отключения Internet Explorer

Огромное количество государственных и коммерческих компаний и различных ведомств начали приходить за помощью — за адаптацией своих сервисов под новые требования, потому что в подавляющем большинстве всё было «заточено» под Internet Explorer. Но желающих настолько много, что разработчики СЕС просто не успевают справиться с таким наплывом. И этот хаос продлится ещё несколько месяцев.

При этом Microsoft ещё год назад предупреждала, что 15 июня 2022 года Internet Explorer будет отключён. Все об этом знали, но до последнего откладывали обновление, получив в итоге соответствующий результат.