Депутат Госдумы объяснил, почему случилось падение Telegram

Опубликовано 27 февраля 2024, 22:59
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Депутат Госдумы объяснил, почему случилось падение TelegramРоскомнадзор перенастраивал свои интернет-шлюзы
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв объяснил сбои в работе Telegram и ряда других мессенджеров.
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Ткачёв объяснил, что Роскомнадзор перенастраивал свои интернет-шлюзы. Эти мероприятия могли приводить к падению Telegram.
«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — отметил Антон Ткачёв.