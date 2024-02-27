Депутат Госдумы объяснил, почему случилось падение Telegram

Ткачёв объяснил, что Роскомнадзор перенастраивал свои интернет-шлюзы. Эти мероприятия могли приводить к падению Telegram.

«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — отметил Антон Ткачёв.