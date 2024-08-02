Депутат Госдумы заявил о скорой блокировке в России Google, Android и iOS

По словам политика, это произойдёт «не по нашей инициативе». В качестве примера он призвал россиян обратить внимание на сбой в работе YouTube, но не «цепляться» за платформу. Также Диденко отметил, что госслужащим уже запрещено использовать iOS в служебных целях.

К тому же, как подчеркнул депутат, россияне уже лишились ряда зарубежных сервисов, таких как Netflix, но «трагедии не случилось».

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдёт не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы», — заявил парламентарий.