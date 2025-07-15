Дети смогут платить через QR-код в приложении Сбера

По данным банка, средние годовые расходы ребенка в этом возрасте составляют около 37 тысяч рублей. Чаще всего деньги тратятся в супермаркетах, кафе, на маркетплейсах и на проезд в транспорте. Новая функция позволит совершать платежи без использования банковской карты — достаточно отсканировать QR-код, который отображается в правом верхнем углу приложения.

Для подключения услуги необходимо оформить детскую СберКарту. В СберKids дети могут проверять баланс, получать и отправлять переводы на карты Сбера и банков-партнеров, а также копить деньги. Кроме того, в приложении есть обучающие материалы — например, о защите от мошенников или работе программ лояльности.