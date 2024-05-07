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Опубликовано 07 мая 2024, 07:12
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Девушка открыла более 7000 вкладок в Firefox, прежде чем браузер отказался дальше работать

Да, браузер успешно справился
Инженер-программист по имени Хейзел смогла достичь необычного рекорда, удерживая открытыми почти 7500 вкладок в браузере Firefox на своем компьютере Mac в течение более двух лет.
Девушка открыла более 7000 вкладок в Firefox, прежде чем браузер отказался дальше работать
© Ferra

Скриншот, демонстрирующий 7470 открытых вкладок, был опубликован Хейзел на этой неделе после того, как браузер наконец-то не смог восстановить все сессии.

Однако Хейзел удалось восстановить вкладки благодаря кэшу профиля Firefox, и перезагрузка полной сессии заняла не более минуты.

«Я чувствую, будто часть меня восстановлена», — написала девушка в социальной сети X после восстановления вкладок.

Девушка открыла более 7000 вкладок в Firefox, прежде чем браузер отказался дальше работать
© PCMag

Она признается, что сохраняет так много вкладок из ностальгических соображений: «Мне нравится прокручивать и вспоминать о том, чем я занималась несколько месяцев назад. Это как путешествие в прошлое по моим занятиям и интересам».

Удивительно, но такое количество вкладок не влияет на производительность компьютера. «Firefox достаточно эффективно использует память и загружает сайты только тогда, когда я кликаю по вкладке, так что это не требует много ресурсов», — отметила Хейзел.

Источник:PCMag
Автор:Булат Кармак
Теги:
#FIREFOX
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#MOZILLA