Девушка открыла более 7000 вкладок в Firefox, прежде чем браузер отказался дальше работать

Скриншот, демонстрирующий 7470 открытых вкладок, был опубликован Хейзел на этой неделе после того, как браузер наконец-то не смог восстановить все сессии.

Однако Хейзел удалось восстановить вкладки благодаря кэшу профиля Firefox, и перезагрузка полной сессии заняла не более минуты.

«Я чувствую, будто часть меня восстановлена», — написала девушка в социальной сети X после восстановления вкладок.