Девушка открыла более 7000 вкладок в Firefox, прежде чем браузер отказался дальше работать

Девушка открыла более 7000 вкладок в Firefox, прежде чем браузер отказался дальше работатьДа, браузер успешно справился
Скриншот, демонстрирующий 7470 открытых вкладок, был опубликован Хейзел на этой неделе после того, как браузер наконец-то не смог восстановить все сессии.
Однако Хейзел удалось восстановить вкладки благодаря кэшу профиля Firefox, и перезагрузка полной сессии заняла не более минуты.
«Я чувствую, будто часть меня восстановлена», — написала девушка в социальной сети X после восстановления вкладок.
Она признается, что сохраняет так много вкладок из ностальгических соображений: «Мне нравится прокручивать и вспоминать о том, чем я занималась несколько месяцев назад. Это как путешествие в прошлое по моим занятиям и интересам».
Удивительно, но такое количество вкладок не влияет на производительность компьютера. «Firefox достаточно эффективно использует память и загружает сайты только тогда, когда я кликаю по вкладке, так что это не требует много ресурсов», — отметила Хейзел.