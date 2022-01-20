Девушку приговорили к смертной казни за переписку в WhatsApp

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Девушку приговорили к смертной казни за переписку в WhatsAppНа дворе, напомним, 2021 год
В сети появилась информация о достаточно необычной истории, произошедшей в Пакистане. Местный суд приговорил 26-летнюю Анику Атик к 20 годам тюрьмы и смертной казни. И всё из-за переписки в WhatsApp.
Всё дело в том, что девушка, якобы, отправляла «богохульные» сообщения своему знакомому в мессенджере. По итогу суд пакистанского Равалпинди приговорил девушку к смерти через повешение.
Что интересно, осудили Анику по доносу мужчины. С ним она познакомилась два года назад в мобильном приложении. Именно ему, по данным следствия, девушка присылала кощунственные карикатуры на пророков и оскорбительно высказывалась о почитаемых в исламе личностях.
Сама осужденная заявила, что она является правоверной мусульманкой. Поступок мужчины она объяснила тем, что это могла быть месть ей за её нежелание с ним общаться.
Источник: The Guardian