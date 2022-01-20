Девушку приговорили к смертной казни за переписку в WhatsApp

Всё дело в том, что девушка, якобы, отправляла «богохульные» сообщения своему знакомому в мессенджере. По итогу суд пакистанского Равалпинди приговорил девушку к смерти через повешение.

Что интересно, осудили Анику по доносу мужчины. С ним она познакомилась два года назад в мобильном приложении. Именно ему, по данным следствия, девушка присылала кощунственные карикатуры на пророков и оскорбительно высказывалась о почитаемых в исламе личностях.

Сама осужденная заявила, что она является правоверной мусульманкой. Поступок мужчины она объяснила тем, что это могла быть месть ей за её нежелание с ним общаться.