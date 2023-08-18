Digma привезла в Россию Wi-Fi роутеры от бюджетных до 1.2 Гбит/с

Digma привезла в Россию Wi-Fi роутеры от бюджетных до 1.2 Гбит/сУ всех моделей свои «фишки»
Компания Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представила новую линейку Wi-Fi роутеров для дома. Это одно- и двухдиапазонные модели, поддерживающие беспроводную передачу данных на скорости от 300 Мбит/с до 1,5 Гбит/с.
Всего представлено пять моделей: однодиапазонные Digma DWR-N301 и Digma DWR-N302, двухдиапазонные Digma DWR-AC1201 и Digma DWR-AC1202, а также самая мощная модель — Digma DWR-AX1501, поддерживающая стандарт Wi-Fi 6.
Однодиапазонные маршрутизаторы Digma DWR-N301 и Digma DWR-N302 работают на стандарте Wi-Fi 4 на частоте 2,4 ГГц с максимальной скоростью передачи данных 300 Мбит/с. Модели отличаются только количеством антенн — две и три соответственно. Общее преимущество моделей — простая и быстрая настройка.
Каждое устройство получило один WAN-порт и три LAN со скоростью 100 Мбит/с. Обе модели поддерживают стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n, защищены протоколами WPA/PSK, WPA2/PSK, WEP и WPS. Могут работать в режиме роутера, точки доступа, повторителя беспроводного сигнала (WISP) и объединения двух беспроводных сетей в одну (WDS bridge). Подходят для офисной работы, прослушивания музыки, просмотра видео.
Две двухдиапазонные модели Digma DWR-AC1201 и Digma DWR-AC1202 работают на двух частотах — 2,4 и 5 ГГц. У роутеров по четыре антенны, маршрутизаторы поддерживают беспроводную передачу данных со скоростью до 1167 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 5.
Модели имеют один WAN- и три LAN-порта со скоростью до 100 Мбит/с и 1 Гбит/с соответственно. DWR-AC1201 подойдёт для просмотра фильмов и трансляций, а также онлайн-игр. DWR-AC1202 — для требовательных онлайн-, AR- и VR-игр и просмотра потокового видео. Модель DWR-AC1201 получила VPN-клиент, DWR-AC1202 — функцию приоритизации трафика.
Обе новинки поддерживают современные стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, а также последние технологии интернет-безопасности: WPA/PSK, WPA2/PSK, WPA/WPA2, WPS. Роутеры могут работать и в режиме точки доступа, и усилителя сигнала.
Самый мощный из представленных — двухдиапазонный маршрутизатор Digma DWR-AX1501 с поддержкой одного из самых современных стандартов связи Wi-Fi 6. Устройство оснащено одним WAN- и тремя LAN-портами со скоростью 1 Гбит/с. Общая пропускная способность роутера: 1500 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 300 Мбит/с — 1,2 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц. Модель имеет пять антенн и возможность подключить большое количество гаджетов.
Модель работает на стандартах Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и поддерживает все основные протоколы безопасности. Имеется встроенный фаервол с защитой от ICMP/TCP/UDP-флуд-атак. DWR-AX1501 поддерживает технологию Beamforming, позволяющую увеличить дальность работы устройства и использовать его в больших квартирах и дачных домах. Этот маршрутизатор обеспечит устойчивое соединение при присмотре трансляций в формате Full HD и контента в формате 4К.
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