Digma привезла в Россию Wi-Fi роутеры от бюджетных до 1.2 Гбит/с

Две двухдиапазонные модели Digma DWR-AC1201 и Digma DWR-AC1202 работают на двух частотах — 2,4 и 5 ГГц. У роутеров по четыре антенны, маршрутизаторы поддерживают беспроводную передачу данных со скоростью до 1167 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 5.

Модели имеют один WAN- и три LAN-порта со скоростью до 100 Мбит/с и 1 Гбит/с соответственно. DWR-AC1201 подойдёт для просмотра фильмов и трансляций, а также онлайн-игр. DWR-AC1202 — для требовательных онлайн-, AR- и VR-игр и просмотра потокового видео. Модель DWR-AC1201 получила VPN-клиент, DWR-AC1202 — функцию приоритизации трафика.

Обе новинки поддерживают современные стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, а также последние технологии интернет-безопасности: WPA/PSK, WPA2/PSK, WPA/WPA2, WPS. Роутеры могут работать и в режиме точки доступа, и усилителя сигнала.