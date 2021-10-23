Директор Visa в России рассказал россиянам, как уберечь свои деньги от мошенников

Михаил Бернер рассказал, что для безопасности сбережений на картах, никогда и никому нельзя сообщать номер карты, номер карточного счёта, трёхзначный код на обратной стороне карты, а также коды подтверждения операции, которые приходят в смс.

По словам Бернера, этого достаточно, чтобы защитить себя от мошенников. Также представитель Visa отметил, что в России, благодаря большому вниманию платёжных систем к безопасности денег клиентов, один из самых низких уровней мошенничества по банковским картам в мире.

«Сегодня платёжные данные лица могут стать доступны третьим лицам только в том случае, если вы сами по неосторожности сообщите их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную платёжную информацию. Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платёжной карты, пин-код и трёхзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс. Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты», — объяснил Михаил Бернер.