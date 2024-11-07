Опубликовано 07 ноября 2024, 12:101 мин.
Discord «решил» проблему блокировки в России — возвращения не будет«Решил», правда, своеобразно
Discord окончательно подтвердил невозможность возвращения на российский рынок после блокировки, которая произошла 8 октября.
После запрета платформы в России и аналогичной блокировки в Турции, команда разработчиков Discord заявила о начале расследования причин проблемы, что вселило надежду пользователям.
Однако последние обновления на странице Discord Status говорят об обратном.
В статусе проблемы, отмеченном как «решено», разработчики оставили лаконичный комментарий: «Из-за недавних изменений наши услуги могут быть недоступны в этих регионах в настоящее время».
Это заявление указывает на то, что Discord не смог найти путей для снятия блокировки и признал поражение в борьбе с регуляторами.
Для российских и турецких пользователей это означает, что, несмотря на изначальные попытки восстановить доступ, возвращения мессенджера не предвидится.