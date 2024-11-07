Discord «решил» проблему блокировки в России — возвращения не будет

После запрета платформы в России и аналогичной блокировки в Турции, команда разработчиков Discord заявила о начале расследования причин проблемы, что вселило надежду пользователям.

Однако последние обновления на странице Discord Status говорят об обратном.

В статусе проблемы, отмеченном как «решено», разработчики оставили лаконичный комментарий: «Из-за недавних изменений наши услуги могут быть недоступны в этих регионах в настоящее время».