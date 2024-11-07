Приложения
Опубликовано 07 ноября 2024, 12:10
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Discord «решил» проблему блокировки в России — возвращения не будет

«Решил», правда, своеобразно
Discord окончательно подтвердил невозможность возвращения на российский рынок после блокировки, которая произошла 8 октября.
Discord «решил» проблему блокировки в России — возвращения не будет
© Discord

После запрета платформы в России и аналогичной блокировки в Турции, команда разработчиков Discord заявила о начале расследования причин проблемы, что вселило надежду пользователям.

Однако последние обновления на странице Discord Status говорят об обратном.

В статусе проблемы, отмеченном как «решено», разработчики оставили лаконичный комментарий: «Из-за недавних изменений наши услуги могут быть недоступны в этих регионах в настоящее время».

Discord «решил» проблему блокировки в России — возвращения не будет
© Discord

Это заявление указывает на то, что Discord не смог найти путей для снятия блокировки и признал поражение в борьбе с регуляторами.

Для российских и турецких пользователей это означает, что, несмотря на изначальные попытки восстановить доступ, возвращения мессенджера не предвидится.

Источник:Discord
Автор:Булат Кармак
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