Discord внезапно перестал работать во многих странах, включая Россию

С невозможностью зайти в Discord особенно столкнулись пользователи из России, США, Германии, Австралии и Канады. Зафиксировано порядка 9 тысяч жалоб. При попытке зайти на ресурс пользователи видят сообщение: «You have been blocked» (Вас заблокировали).

Администрация Discord сообщила, что знает о проблеме: причина во всплеске трафика, из-за чего система автоматически блокирует пользователей. Но это временно, разработчики пообещали решить проблему как можно быстрее.